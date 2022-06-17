Шольц назвал условие снятия санкций с России

ЕС не отменит санкции против России, пока она не достигнет «справедливого соглашения» с Украиной, причем его справедливость предстоит оценить именно Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в эфире канала ARD.

«Какое соглашение, с точки зрения Украины, будет справедливым, может определять только она сама. Это не может — и не намерен — предписывать ей никто в Европе», — подчеркнул канцлер.

Он добавил, что о навязанном Украине мире «не может быть и речи». Как заявил Шольц, он не раз говорил президенту РФ Владимиру Путину, что представление России о таком мире — «иллюзия».

Ранее, в мае, Шольц уже заявлял, что антироссийские санкции не отменят без мирного договора страны с Украиной.

Накануне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Италии Марио Драги прибыли на Украину. Визит не анонсировали из соображений безопасности. Немецкие и итальянские журналисты предположили, что лидеры стран будут «за закрытыми дверями» убеждать украинского президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. СМИ отметили, что конфликт на Украине уже ударил по Европе, там опасаются, что его затягивание еще сильнее дестабилизирует экономическое, социальное и политическое равновесие в странах.