Все новости

Мир

04 сентября 2022, 10:15

Трамп процитировал Ленина в речи о честности выборов в США

Происшествия

04 сентября 2022, 09:39

Стали известны личности погибших при восхождении на Ключевскую Сопку

Реклама

Происшествия

04 сентября 2022, 09:19

Появилось видео с борта вертолета, вылетевшего за туристами на вулкан Ключевская Сопка

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:56

Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 08:52

«Мы паникуем. Европа тоже». В Великобритании испугались остановки «Северного потока»

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:34

Девять человек получили ранения за сутки в ДНР из-за украинских обстрелов

Происшествия

04 сентября 2022, 08:18

Пожилой инвалид погиб при пожаре в Костанайской области Казахстана

Спецоперация

04 сентября 2022, 07:48

Украинские военные обстреляли Донецк

Мир

04 сентября 2022, 07:27

Десять человек пострадали в результате пожаров на севере Казахстана

Спецоперация

02 сентября 2022, 13:34

Российские военные ликвидировали почти 3000 иностранных наемников на Украине

Министр обороны Шойгу: ВС России уничтожили 2831 иностранного наемника в ходе спецоперации

Читать 360tv в

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские военные уничтожили за время спецоперации на Украине 2831 иностранного наемника. Об этом сообщило РИА «Новости».

Шойгу отметил, что ВСУ несут больше потери, из-за чего приток иностранцев снижается.

Реклама

«Продолжим освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность Российской Федерации», — заключил он.

Реклама

Шойгу уточнил, что украинские военные продолжают наступление в районе Николаева и в других направлениях. Об этом написали «Известия».

Кроме того, ВС РФ прорвали эшелонированную оборону ВСУ в Донбассе и взяли населенный пункт Пески в ДНР, добавил Шойгу.

Сергей Шойгу

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама