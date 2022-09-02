Спецоперация 02 сентября 2022, 13:34 Поделиться Telegram

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Viber Российские военные ликвидировали почти 3000 иностранных наемников на Украине Министр обороны Шойгу: ВС России уничтожили 2831 иностранного наемника в ходе спецоперации Источник: РИА "Новости"

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Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские военные уничтожили за время спецоперации на Украине 2831 иностранного наемника. Об этом сообщило РИА «Новости».

Шойгу отметил, что ВСУ несут больше потери, из-за чего приток иностранцев снижается.

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«Продолжим освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность Российской Федерации», — заключил он.

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Шойгу уточнил, что украинские военные продолжают наступление в районе Николаева и в других направлениях. Об этом написали «Известия».

Кроме того, ВС РФ прорвали эшелонированную оборону ВСУ в Донбассе и взяли населенный пункт Пески в ДНР, добавил Шойгу.

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