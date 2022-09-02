Важное 02 сентября 2022, 13:30 Поделиться Telegram

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Viber Шойгу заявил об угрозе Европе из-за ударов ВСУ по Запорожской АЭС Глава Минобороны Шойгу: удары ВСУ по ЗАЭС создали реальную угрозу катастрофы в Европе Источник фото: РИА «Новости»

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Удары Вооруженных сил Украины по Запорожской АЭС создают реальную угрозу катастрофы в Европе. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

Министр назвал обстрелы «ядерным терроризмом».

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«Нанося удары по объектам атомной станции, Киев создает реальную угрозу ядерной катастрофы в Европе. По международному праву это не что иное, как ядерный терроризм», — сказал министр.

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Он обратил внимание на продолжающиеся провокации, несмотря на приезд специалистов МАГАТЭ.

Ранее Шойгу обвинил Запад в поощрении украинских провокаций на ЗАЭС. Россия, подчеркнул Шойгу, прикладывает все возможные усилия, чтобы электростанция безопасно функционировала. Глава Минобороны отметил, что ВС РФ пресекли попытку захвата ЗАЭС двумя диверсионными группами.

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