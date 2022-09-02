Все новости

Происшествия

04 сентября 2022, 09:19

Появилось видео с борта вертолета, вылетевшего за туристами на вулкан Ключевская Сопка

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:56

Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

Реклама

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:34

Девять человек получили ранения за сутки в ДНР из-за украинских обстрелов

Происшествия

04 сентября 2022, 08:18

Пожилой инвалид погиб при пожаре в Костанайской области Казахстана

Спецоперация

04 сентября 2022, 07:48

Украинские военные обстреляли Донецк

Мир

04 сентября 2022, 07:27

Десять человек пострадали в результате пожаров на севере Казахстана

Армия

04 сентября 2022, 06:01

Российские войска уничтожили десант условного противника на учениях «Восток-2022»

Спецоперация

04 сентября 2022, 05:38

Власти Энергодара показали МАГАТЭ осколки ракет от ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 05:19

Германии предрекли массовые протесты осенью

Важное

02 сентября 2022, 13:30

Шойгу заявил об угрозе Европе из-за ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Глава Минобороны Шойгу: удары ВСУ по ЗАЭС создали реальную угрозу катастрофы в Европе

Читать 360tv в

Удары Вооруженных сил Украины по Запорожской АЭС создают реальную угрозу катастрофы в Европе. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

Министр назвал обстрелы «ядерным терроризмом».

Реклама

«Нанося удары по объектам атомной станции, Киев создает реальную угрозу ядерной катастрофы в Европе. По международному праву это не что иное, как ядерный терроризм», — сказал министр.

Реклама

Он обратил внимание на продолжающиеся провокации, несмотря на приезд специалистов МАГАТЭ.

Ранее Шойгу обвинил Запад в поощрении украинских провокаций на ЗАЭС. Россия, подчеркнул Шойгу, прикладывает все возможные усилия, чтобы электростанция безопасно функционировала. Глава Минобороны отметил, что ВС РФ пресекли попытку захвата ЗАЭС двумя диверсионными группами.

Сергей Шойгу

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама