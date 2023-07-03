Спецоперация 03 июля 2023, 13:07 Шойгу заявил о снижении наступательного потенциала ВСУ после ударов российских сил Министр обороны Шойгу: ВСУ потеряли 2,5 тысячи единиц военной техники с 4 июня РИА «Новости»

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Украинские войска с начала контрнаступления, которое стартовало 4 июня, понесли серьезные потери в боевой технике, в том числе полученной от стран Запада. Об этом в заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании ведомства.

Он подчеркнул, что на всех направлениях в ходе неудачных атак украинские войска потеряли около 2,5 тысячи единиц различного вооружения.

«Группировками российских вооруженных сил уничтожены 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard. Это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией», — заявил Шойгу, рассказывая о безуспешных атаках ВСУ на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.

Глава Минобороны добавил, что за минувший месяц российские войска противовоздушной обороны сбили 158 реактивных снарядов HIMARS, 25 крылатых дальнобойных ракет Storm Shadow и 386 беспилотных летательных аппаратов.

Шойгу отметил, что командование украинских сил подверглось серьезному давлению западных кураторов, которые потребовали продолжать наступление.

Чтобы хоть как-то компенсировать свои поражения, ВСУ усилили обстрелы гражданских объектов. Такими террористическими методами они пытаются достичь хоть какого-то пропагандистского эффекта.

В конце июня на совещании Совета безопасности России министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские войска уничтожили 246 единиц тяжелой техники, принадлежащей ВСУ. Он подчеркнул, что в числе подбитых вражеских машин — 18 американских боевых машин пехоты Bradley, а также танки западного производства.