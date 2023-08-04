Спецоперация 04 августа 2023, 09:51 Шойгу заявил о необходимости упреждающих ударов по противнику в зоне СВО Глава Минобороны Шойгу указал на необходимость упреждающих ударов по ВСУ в зоне СВО РИА «Новости»

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Министр обороны Сергей Шойгу во время посещения передового командного пункта группировки «Центр» сказал о необходимости нанести ВСУ упреждающее огневое поражение при выбивании с позиций. Об этом сообщило Минобороны.

«Данные меры позволят обеспечить максимальную сохранность жизни и здоровья российских военнослужащих», — подчеркнул он.

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Шойгу прибыл с инспекцией в передовой пункт управления группировки «Центр» в зоне специальной военной операции. Командующий группировкой генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, а также офицеры штаба и командиры доложили главе ведомства об обстановке, действиях украинских сил и выполнении российскими военнослужащими боевых задач.

Министр поблагодарил военных за успешные наступательные действия на Краснолиманском направлении, где удалось взять под контроль наиболее выгодные позиции. Главе Минобороны в пункте управления группировки «Центр» показали трофейную боевую машину.