Спецоперация 21 ноября 2023, 14:14 Шойгу заявил о наращивании поставок ракетного оружия в зону СВО Поставки ракетного оружия в зону СВО в 2023 году нарастили более чем в 3 раза РИА «Новости»

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Поставки ракетного оружия в зону спецоперации в 2023 году выросли более чем в три раза, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая на коллегии ведомства. Министр подчеркнул, что этот тип вооружения показал свою высокую эффективность.

«Нанесено более 270 ракетных ударов, поражено свыше 330 объектов», — привел статистику Шойгу.

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Глава Минобороны подчеркнул, что этом году за счет показателей эффективности поставки ракет в интересах группировок войск в зоне СВО нарастили более чем в три раза.

Отдельно он отметил наращивание объемов поставок в войска ракетно-артиллерийского вооружения. Они увеличились почти в пять раз, поставки бронетанкового вооружения — более чем в три раза, а беспилотных летательных аппаратов — в 16 раз.

«В интересах специальной военной операции в постоянном режиме, два-три раза в месяц, осуществляется уточнение заданий гособоронзаказа, организован ежедневный контроль поставок необходимых образцов вооружения и техники», — подчеркнул министр.

По его данным, при двукратном увеличении объемов финансирования госзаказа относительно базовых показателей план этого года выполнят не менее чем на 98%.

Также Шойгу указал на важность работ по модернизации и созданию перспективных вооружений с последующей их апробацией в зоне СВО.