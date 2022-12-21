Важное 21 декабря 2022, 15:33 Шойгу заявил, что ВС России в ходе спецоперации спасают людей от геноцида и террора Глава Минобороны Шойгу: Россия в ходе СВО спасает людей от террора и геноцида Пресс-служба Кремля

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Россия в рамках спецоперации на Украине спасает людей от террора и геноцида. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии ведомства, сообщил ТАСС.

По его словам, Украина использует запрещенные методы борьбы, в том числе заказные убийства и теракты. В свою очередь Вооруженные силы РФ делают все для исключения возможности гибели мирных жителей в ходе спецоперации. Российские военные атакуют систему военного управления, предприятия ВПК, а также разрушают цепочки поставок вооружения.

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Также он высказался об информационной войне, развязанной Западом против России. Шойгу отметил, что каждый день Соединенные Штаты и их союзники тратят на это большие средства.

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«Ежедневно по команде из Вашингтона публикуются по одинаковым шаблонам тысячи фейков о событиях на Украине», — подчеркнул он.

Глава Минобороны заявил, что России необходимо принять меры по созданию группировки войск на северо-западе страны, учитывая желание НАТО увеличить военный потенциал у российских границ.