Спецоперация 09 января 2024, 13:15 Шойгу заявил, что украинские власти продолжают «гнать на убой» своих солдат Минобороны России: Украина продолжает «гнать на убой» солдат, затягивая конфликт Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/globallookpress

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Украинские власти с подачи западных кураторов продолжают «гнать на убой» солдат. Но это не изменит ситуацию, а лишь затянет конфликт, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

По словам главы ведомства, Соединенные Штаты хладнокровно пытаются реализовать свои амбиции на мировое лидерство за счет жизней украинцев, несмотря на истощение ресурсов формирований ВСУ и отсутствие результатов на поле боя.

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«С подачи западных кураторов киевский режим продолжает гнать на убой своих солдат и ищет любые возможности для восполнения рядов украинской армии», — подчеркнул Шойгу.

Он отметил, что это не изменит ситуации на поле боя, а только затянет конфликт. Российская сторона в свою очередь продолжит достигать цели специальной операции.

ВС РФ сохранили стратегическую инициативу по всей линии боевого соприкосновения, сообщил Шойгу. Российская армия «методично снижает боевой потенциал» украинских войск.