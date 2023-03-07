07 марта 2023, 13:08
Шойгу сообщил, что ВСУ потеряли за февраль на 40% больше солдат
Глава Минобороны Шойгу: ВСУ потеряли за февраль более 11 тысяч бойцов
Потери украинских сил в прошедшем феврале увеличились более чем на 40% по сравнению с январем. Речь идет о свыше 11 тысяч погибших военных с Украины. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время селекторного совещания с руководящим составом ВС России, написал ТАСС.
«Наблюдается значительный рост потерь среди личного состава ВСУ. Только в феврале они увеличились более чем на 40% по сравнению с январем и составили свыше 11 тысяч военнослужащих», — сказал он.
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Глава Минобороны выразил мнение, что украинские власти не считаются с большими потерями в угоду западным кураторам. Министр объявил об освобождении населенных пунктах Николаевска, Красная Гора, Двуречное, Парасковиевка и Гряниковка на Донецком и Купянском направлении.
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По его словам, освобождение Артемовска продолжается. Он подчеркнул, что взятие под контроль города даст возможность российским силам наступать вглубь обороны Вооруженных сил Украины.
Минобороны РФ
Сергей Шойгу
ВСУ
Артемовск
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