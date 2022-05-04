Шойгу: российская армия контролирует Мариуполь

Российские военнослужащие контролируют Мариуполь, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Заявление прозвучало на селекторном совещании в среду, 4 мая.

«На освобожденных от националистов территориях ЛНР, ДНР и Украины налаживается мирная жизнь. В том числе и в Мариуполе — крупнейшем промышленном и транспортном узле на Азовском море. Он находится под контролем российской армии», — процитировал ТАСС министра обороны.

Шойгу добавил, что Вооруженные силы РФ не оставляют попытки убедить заблокированных на территории «Азовстали» националистов выпустить мирных жителей и сдаться.

Кроме того, российская армия вместе с подразделениями ДНР и ЛНР расширяет контроль над территориями республик Донбасса. При этом военнослужащие РФ принимают «исчерпывающие меры» для защиты мирных жителей.

«Для безопасной эвакуации мирных жителей из зон боевых действий ежедневно открываются гуманитарные коридоры и объявляются режимы тишины», — подчеркнул Шойгу.

Он напомнил также, что российские военнослужащие регулярно поставляют гуманитарную помощь в освобожденные от националистов города. Уже проведено 967 таких акций, жители 279 населенных пунктов получили более 17,5 тысячи тонн гуманитарного груза.