Важное 21 ноября 2023, 14:01 Шойгу рассказал об успехах ВС России в зоне проведения спецоперации Шойгу: все десантные операции ВСУ на Херсонском направлении провалились РИА «Новости»

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Российские бойцы успешно ведут активную оборону в зоне проведения специальной военной операции. Отечественные подразделения уверенно удерживают рубежи, улучшая свое положение. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства.

По его словам, Вооруженные силы Украины неоднократно пытались провести десантную операцию на Херсонском направлении. Однако у них ничего не получилось. Ни одна попытка не увенчалась успехом.

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«Благодаря упреждающим и профессиональным действиям наших военнослужащих части морской пехоты и сил специальных операций украинских войск несут колоссальные потери», — подчеркнул Шойгу.

Российские бойцы наносят ВСУ огневое поражение, благодаря чему противник не в состоянии идти вперед. Отечественные подразделения уверенно удерживают рубежи по всей линии боевого соприкосновения, добавил глава оборонного ведомства.

Как уточнили министр, с начала ноября потери ВСУ составили более 13,7 тысячи бойцов. Также украинская армия лишилась примерно 1,8 тысячи единиц разного оружия и военной техники.