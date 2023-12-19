Спецоперация 19 декабря 2023, 14:29 Шойгу рассказал об объемах помощи Запада Украине с начала СВО Шойгу: 15 стран из 54 заявленных поставляли вооружение Украине во время СВО U.S. Department of Defense

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С начала специальной военной операции 54 страны заявили о готовности осуществлять военные поставки Украине, но фактически ВСУ получают вооружение от меньшего числа государств. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства.

«Реально вооружение и военная техника поступают из 15 государств», — отметил министр.

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По словам Шойгу, с начала СВО Запад поставил Украине 5220 танков, БМП и БТР, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи беспилотников. Также ВСУ получили свыше 1300 артиллерийских систем, из них 494 штуки — это гаубицы М777, Caesar, Paladin и Krab, уточнил глава Минобороны.

Министр добавил, что на данный момент за время спецоперации Украина получила от внешних спонсоров 203 миллиарда долларов. Это на 30 миллиардов больше, чем ВВП страны, обратил внимание Шойгу.

«Фактически это страна-банкрот, так как значительная часть этих средств — кредиты, подлежащие возврату», — сообщил глава Минобороны.

В заседании коллегии ведомства принимает участие президент России Владимир Путин. Глава государства дал оценку работе министерства в 2023 году.