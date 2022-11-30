Важное 30 ноября 2022, 12:55 Шойгу рассказал об экспериментах в применении ракетных войск и артиллерии Министр обороны России Шойгу: в СВО тестируют новые способы применения ракет и артиллерии Пресс-служба Минобороны

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При проведении спецоперации военные испытывают современные виды вооружения, подбирают новые методы работы ракетных войск и артиллерии. Об этом рассказал на коллегии Минобороны России министр Сергей Шойгу, сообщил ТАСС.

«В ходе спецоперации тестируются новые способы их боевого применения», — сказал он.

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Сергей Шойгу уточнил, что речь идет об использовании во время операций разведывательно-ударных огневых комплексов, в том числе дронов, и перспективных образцов вооружения. Министр назвал эффективное огневое поражение противника важной составляющей успеха на поле боя и заявил, что важную роль в этом деле играют ракетные войска и артиллеристы.

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В пяти соединениях ракетных войск стратегического назначения развернут, по его словам, новые ракетные комплексы. Нужные для этого объекты инфраструктуры уже начали возводить. Для космических войск в Красноярском крае построят межвидовой испытательный полигон, а военно-морской флот получил объекты береговой энергетической инфраструктуры в поселке Гаджиево и основной пункт базирования в Каспийске.