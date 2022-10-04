Шойгу рассказал о ходе частичной мобилизации | 360°

Спецоперация 04 октября 2022, 13:48 Поделиться Telegram

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Viber Шойгу рассказал о ходе частичной мобилизации Шойгу: в ряды ВС России в рамках частичной мобилизации уже прибыли более 200 тысяч человек РИА «Новости»

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Ряды ВС России пополнились 200 тысячами новобранцев, призванных по частичной мобилизации. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу. Его слова процитировал ТАСС.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации [Владимира Путина] с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация. На сегодня в вооруженные силы прибыло свыше 200 тысяч человек», — сообщил он.

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Шойгу подчеркнул, что должностные лица должны предоставить мобилизованным все необходимое для учений и службы.

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Также глава Минобороны сообщил, что подготовительные тренировки личного состава сформированных подразделений проводятся на 80 полигонах и в шести учебных центрах.

Шойгу призвал не отказывать добровольцам, которые самостоятельно приходят в военкоматы с желанием поучаствовать в спецоперации России на Украине. По его словам, исключением могут стать только серьезные основания.

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