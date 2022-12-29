Спецоперация 29 декабря 2022, 10:16 Шойгу рассказал, что проблемы частичной мобилизации решались оперативно Министр обороны Шойгу: большую часть проблем частичной мобилизации решили оперативно РИА «Новости»

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Во время частичной мобилизации возникало «много сложностей и проблем», однако с большей частью из них удалось справиться «достаточно оперативно». Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на первом заседании парламентской координационной группы по вопросам спецоперации.

Шойгу подчеркнул, что возникавшие трудности изначально не замалчивали.

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«Мы постарались и сделали так, чтобы ни от кого ничего не скрывать. Есть проблема — надо решать. За это я хотел бы поблагодарить многих», — процитировал главу оборонного ведомства канал «Звезда» в Telegram.

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На расширенном заседании коллегии Минобороны 21 декабря министр обороны также отмечал, что в рамках частичной мобилизации пришлось столкнуться с «недостатками», но изменения вносились в кратчайшие сроки. Все мобилизационные мероприятия выполнили в полном объеме. Как и планировалось, для участия в спецоперации призвали 300 тысяч человек. В целях поддержания экономики страны от призыва освободили 830 тысяч жителей. По словам Шойгу, частичная мобилизация помогла активизировать боевые действия.