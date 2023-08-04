Спецоперация 04 августа 2023, 08:33 Шойгу проверил пункт управления группировки «Центр» в зоне спецоперации Глава Минобороны Шойгу проверил передовой пункт управления группировки «Центр» в зоне СВО

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Министр обороны России Сергей Шойгу приехал с проверкой в передовой пункт управления группировки «Центр», который находится в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило военное ведомство в своем Telegram-канале.

Командующий группировкой генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, командиры и офицеры штаба доложили главе Минобороны об обстановке, выполнении ВС России боевых задач на тактических направлениях, поведении противника. Шойгу поблагодарил военных за успешное ведение боевых действий на Краснолиманском направлении, а также за занятие более выгодных позиций.

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«Министр обороны РФ обратил особое внимание на необходимость нанесения эффективного упреждающего огневого поражения противнику при его выбивании с удерживаемых позиций», — заявили в ведомстве.

Глава Минобороны подчеркнул, что такие меры обеспечивают сохранность здоровья и жизней военнослужащих. Командующий группировкой показал Шойгу захваченную в бою произведенную в Швеции боевую машину пехоты CV-90.