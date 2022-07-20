Шойгу приказал жестко пресекать обстрелы освобожденных городов в Донбассе и на Украине

ВС РФ следует жестко пресекать обстрелы жилых кварталов в освобожденных населенных пунктах на Украине и в Донбассе со стороны националистов. Такое поручение военным дал глава Минобороны Сергей Шойгу.

Он проинспектировал российскую группировку «Запад», которая участвует в спецоперации на Украине. Министр заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого по текущей обстановке и выполняемым задачам.

«По итогам заслушивания генерал армии Сергей Шойгу дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника, а также жесткому пресечению, с учетом поступления новых средств контрбатарейной борьбы, обстрелов националистами жилых кварталов освобожденных населенных пунктов», — заявили в Минобороны. Сообщение процитировало РИА «Новости».

Ранее глава ведомства проверил работу группировок «Юг», «Центр» и «Восток».