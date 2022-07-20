Шойгу приказал активнее уничтожать украинские беспилотники

Украинские беспилотники, действующие на приграничных с Россией территориях, необходимо оперативно уничтожать. С этим поручением к российским войскам выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу, написал ТАСС.

Глава ведомства проинспектировал группировку «Запад», которая задействована в специальной операции на Украине.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск «Запад», участвующую в специальной военной операции на Украине», — сообщили в Минобороны.

Во время оперативного совещания Шойгу выслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого по выполняемым боевым задачам и текущей обстановке.

Вооруженные силы Украины ведут активные обстрела приграничные территории России. В частности, 15 июля нацисты обстреляли село Некислицы Брянской области.