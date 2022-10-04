Шойгу поручил быстро довести до военкоматов разъяснения по отсрочкам для отцов тяжелобольных детей | 360°

Важное 04 октября 2022, 15:12 Поделиться Telegram

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Viber Шойгу поручил быстро довести до военкоматов разъяснения по отсрочкам для отцов тяжелобольных детей Министр обороны Шойгу поручил довести до военкоматов разъяснения по отсрочкам РИА «Новости»

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Министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость быстро довести до военкоматов разъяснения по предоставлению отсрочек для отцов детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или трех детей, один из которых инвалид. Об этом сообщило Минобороны.

По итогам селекторного совещания с руководящим составом вооруженных сил Шойгу поручил Генштабу предоставить военкоматам и председателям призывных комиссий «исчерпывающие разъяснения» в кратчайший срок.

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«Глава российского военного ведомства обратил особое внимание на необходимость быстрого доведения разъяснений в военкоматы по предоставлению отсрочек гражданам, „имеющим детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или трех детей, один из которых инвалид“», — указано в сообщении.

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Также необходимо дать разъяснения по отсрочкам для учащихся очно и очно-заочно в учреждениях среднего и высшего профессионального образования, государственных и коммерческих образовательных организациях, научных организациях (при условии, что это образование получают впервые) и для работников организаций оборонно-промышленного комплекса, аккредитованных организаций в области информационных технологий и других.

Кроме того, Генштаб в полном объеме обеспечит мобилизованных необходимым вещевым имуществом и другими материальными средствами и исключит случаи нарушений прав граждан при проведении частичной мобилизации.

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