Шойгу поручил быстро довести до военкоматов разъяснения по отсрочкам для отцов тяжелобольных детей | 360°

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Шойгу поручил быстро довести до военкоматов разъяснения по отсрочкам для отцов тяжелобольных детей

Министр обороны Шойгу поручил довести до военкоматов разъяснения по отсрочкам

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Министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость быстро довести до военкоматов разъяснения по предоставлению отсрочек для отцов детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или трех детей, один из которых инвалид. Об этом сообщило Минобороны.

По итогам селекторного совещания с руководящим составом вооруженных сил Шойгу поручил Генштабу предоставить военкоматам и председателям призывных комиссий «исчерпывающие разъяснения» в кратчайший срок.

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«Глава российского военного ведомства обратил особое внимание на необходимость быстрого доведения разъяснений в военкоматы по предоставлению отсрочек гражданам, „имеющим детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или трех детей, один из которых инвалид“», — указано в сообщении.

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Также необходимо дать разъяснения по отсрочкам для учащихся очно и очно-заочно в учреждениях среднего и высшего профессионального образования, государственных и коммерческих образовательных организациях, научных организациях (при условии, что это образование получают впервые) и для работников организаций оборонно-промышленного комплекса, аккредитованных организаций в области информационных технологий и других.

Кроме того, Генштаб в полном объеме обеспечит мобилизованных необходимым вещевым имуществом и другими материальными средствами и исключит случаи нарушений прав граждан при проведении частичной мобилизации.

Минобороны РФ

Сергей Шойгу

Частичная мобилизация в РФ

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