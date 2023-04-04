Важное 04 апреля 2023, 12:33 Шойгу перечислил направления, на котороых российские силы продолжают наступление Министр Шойгу: ВС России наступают в Артемовске, на Лиманском и Купянском направлениях РИА «Новости»

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Вооруженные силы РФ продолжают освобождать Донбасс. Они развивают боевые действия на Купянском, Лиманском направлениях, а также в районах Авдеевки и Артемовска. Такое заявление сделал глава Минобороны России Сергей Шойгу, написал ТАСС.

По его словам, российские силы продолжают уничтожать в рамках СВО западное вооружение и военную технику, которую направляют на Украине. Это происходит как на этапе перевозке, так и на боевых позициях. Также Шойгу рассказал о нанесении ударов по военным объектам противника.

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«В результате нарушено производство ряда образцов вооружения, а также снабжение группировок ВСУ боеприпасами и топливом», — добавил он.

Министр предупредил о том, что НАТО повышает свою боевую готовность, блок активизировал деятельность около границ РФ и Белоруссии. Такая ситуация создает опасность расширения украинского конфликта. Однако в любом случае это никак не повлияет на ходе спецоперации, подчеркнул Шойгу.