Спецоперация 21 декабря 2022, 16:18 Шойгу оценил площадь освобожденных территорий в ходе спецоперации Министр обороны Шойгу: освобожденная территория в пять раз больше ЛНР и ДНР до начала года РИА «Новости»

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Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции освободили территорию, в пять раз превышающую площадь, которую занимали Луганская и Донецкая народные республики до 24 февраля. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Наши войска освободили территорию в пять раз больше той, что ДНР и ЛНР занимали до 24 февраля», — отметил министр обороны.

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Он напомнил, что в ходе проведения специальной военной операции под контроль России перешел Мариуполь. Также открылся сухопутный коридор в Крым, который позволил восстановить нормальное снабжение водой жителям полуострова.

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Шойгу добавил, что Азовское море уже стало внутренними водами России.

Глава оборонного ведомства отметил, что главной целью специальной военной операции стала защита мирного населения, против которого Украина использовала запрещенные методы ведения боевых действий. В их числе — заказные убийства и теракты.

Вооруженные силы России сделали все, чтобы избежать жертв среди населения. Точечные удары наносились по системам военного управления, предприятиям военно-промышленного комплекса, а также по цепочкам поставок новых вооружений.