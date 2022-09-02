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02 сентября 2022, 12:46

Шойгу обвинил Запад в поощрении украинских провокаций на ЗАЭС

Глава Минобороны Шойгу: США и ЕС игнорируют ситуацию на ЗАЭС

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Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что США и Евросоюз поощряют провокации со стороны Украины. Западные страны замалчивают ситуацию на Запорожской АЭС. Об этом сообщил ТАСС.

Россия, подчеркнул Шойгу, прикладывает все возможные усилия, чтобы электростанция безопасно функционировала. Глава Минобороны отметил, что ВС РФ пресекли попытку захвата ЗАЭС двумя диверсионными группами.

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«США и Евросоюз умышленно замалчивают ситуацию вокруг станции, тем самым поощряя подобные безрассудные действия», — сказал министр.

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Шойгу выразил надежду, что миссия МАГАТЭ будет объективна при оценке ситуации на электростанции и результаты ее проверки донесут до мировой общественности.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что физическая целостность ЗАЭС несколько раз была нарушена. Пока непонятно, произошло это случайно или нет, сообщил RT.

Сергей Шойгу

Специальная военная операция РФ на Украине

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