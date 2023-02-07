Важное 07 февраля 2023, 13:12 Шойгу обвинил киевский режим в запугивании мирных жителей новых субъектов России Министр обороны Шойгу: Украина запугивает жителей новых регионов РФ ударами по жилым домам Пресс-служба Минобороны

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Киевский режим пытается запугать жителей новых регионов России, нанося удары по больницам и жилым кварталам, устраивая теракты на государственных и социальных объектах. На это указал министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Понимая, что победить Россию военным путем не удастся, украинское руководство продолжает прибегать к преступным действиям по устрашению граждан в новых субъектах России», — процитировал министра ТАСС.

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По мнению Шойгу, на «варварскую сущность» украинского руководства указывает и тоот факт, что оно не пожелало прекратить огонь в православное Рождество. В то время как президент России Владимир Путин поручил прекратить огонь в зоне СВО с 12:00 6 января до конца 7 января, украинская сторона «цинично» продолжала удары по населенным пунктам. Всего ВСУ произвели более 550 обстрелов, уточнил Сергей Шойгу. По его словам, украинскую артиллерию подавлял ответный огонь ВС России.

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Российские войска продолжают обеспечивать безопасность жителей новых субъектов страны и защиту украинцев от геноцида, подчеркнул глава Минобороны.