Шойгу объявил о возобновлении железнодорожного сообщения с Донбассом

Железнодорожное сообщение России с Донбассом и некоторыми районами Украины будет возобновлено. Условия для этого обеспечили Минобороны РФ и РЖД, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Об этом сообщил ТАСС.

Он выступил на селекторном совещании. По словам Сергея Шойгу, железнодорожное сообщение будет возобновлено на шести участках. По ним уже началась доставка грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон. Общая протяженность восстановленных участков железной дороги составила 1,2 тысячи километров.

Морское сообщение на освобожденных территориях тоже будет восстановлено. Мариупольской морской порт уже принял первые грузовые суда. По словам Сергея Шойгу, он полностью разминирован и работает в штатном режиме.

Глава Минобороны также сообщил об освобождении значительной территории ДНР и ЛНР, в том числе жилых районов Северодонецка.