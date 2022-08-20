Шойгу объяснил причины начала спецоперации на Украине

Россия начала специальную операцию на Украине из-за угроз национальной безопасности, созданных ей киевским режимом. Об этом на Международном антифашистском конгрессе заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщил телеканал «Звезда».

«Решение о проведении специальной военной операции было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных Украиной», — заявил Шойгу.

Министр отметил, что жители Донбасса не стали потакать правящему режиму на Украине в его нацистских устремлениях.

«На Украине начали запрещать русскую культуру, русские СМИ и все остальное, связанное с нашей страной», — добавил он.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что украинские националисты во время боевых действий прикрываются мирным населением как живым щитом. По его словам, такую тактику использовали и немецкие нацисты.

Ранее Шойгу заявил, что украинские власти открыто назвали себя наследниками и продолжателями дела националистов.