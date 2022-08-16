Шойгу объяснил, почему Россия не применит на Украине ядерное оружие

С военной точки зрения в применении ядерного оружия на Украине нет смысла. Оно требуется прежде всего для сдерживания ядерного нападения. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Трансляцию организовало Минобороны РФ.

Министр выступил на открытии X Московской конференции по международной безопасности. Он предупредил, что СМИ распространяют домыслы о якобы готовящемся применении в ходе спецоперации российского тактического ядерного либо химического оружия. Сергей Шойгу назвал эти сообщения ложью.

С военной точки зрения нет необходимости применения ядерного оружия на Украине для достижения поставленных целей. Главное назначение российских ядерных вооружений — сдерживание ядерного нападения. Его использование ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления Сергей Шойгу министр обороны РФ.

Возможность применения химического оружия он назвал абсурдом. В отличие от США Россия полностью уничтожила его запасы еще в 2017 году в рамках выполнения международных обязательств. При этом провокации с использованием отравляющих веществ стали визитной карточкой спонсируемых Западом так называемых общественных организаций вроде «Белых касок» в Сирии.

Информационная провокация, по словам Сергея Шойгу, направлена на то, чтобы отвлечь внимание от обнаруженных на Украине доказательств проведения США запрещенных военно-биологических исследований.