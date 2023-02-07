Важное 07 февраля 2023, 13:08 Шойгу назвал успешными боевые действия в Артемовске и Угледаре Министр обороны Шойгу: боевые действия в районе Артемовска и Угледара развиваются успешно РИА «Новости»

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Министр обороны России Сергей Шойгу оценил успехи российских войск в Донецкой Народной Республике. Он объявил на селекторном совещании, что боевые действия у Артемовска и Угледара развиваются успешно, рассказал ТАСС.

«В настоящее время успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска», — сказал министр.

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В результате наступления российские войска освободили Соледар, Клещеевку, Подгорное, Благодатное, Лобковое, Краснополье и Николаевку. По словам Сергея Шойгу, только за январь Украина потеряла более 6,5 тысячи военнослужащих, 341 танк, 26 самолетов и семь вертолетов. Вооруженные силы России перемалывают западное вооружение не только на поле боя, но и на маршрутах доставки.

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Он также предупредил, что участие НАТО в конфликте может привести к непредсказуемой эскалации, а также рассказал о создании отечественной спутниковой системы всепогодного дистанционного зондирования земли.