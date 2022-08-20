Шойгу назвал удар ВСУ по СИЗО в Еленовке попыткой скрыть правду о преступлениях «Азова»

Украинские власти приняли решение ударить по следственному изолятору в Еленовке и фактически самолично приговорили к смерти находившихся там боевиков запрещенного в России нацбата «Азов»*. Об этом на Международном антифашистском конгрессе заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщила пресс-служба ведомства.

«Изуверская и циничная расправа над своими пленными продиктована страхом украинского руководства перед свидетельскими показаниями боевиков „Азова“*. В них разоблачаются преступления против мирных граждан, совершенные с одобрения властей страны», — заявил глава оборонного ведомства.

Шойгу подчеркнул, что насаждаемый «Азовом»* радикальный национализм стал идеологией всей Украины.

«Российские военные на позициях ВСУ обнаруживают много экстремистской литературы», — добавил он.

Атака на СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, произошла в ночь на 29 июля. В результате ракетного удара погиб 51 человек, еще 142 получили ранения.

*Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.