15 июня 2023, 19:30
Шойгу назвал слухами информацию о негативном влиянии СВО на военное сотрудничество
Шойгу: спецоперация не повлияла на военно-технические отношения России с другими странами
Информация о том, что спецоперация повлияла на военно-техническое сотрудничество России с другими государствами, не имеет ничего общего с реальностью. Об этом заявил глава Минобороны страны Сергей Шойгу в беседе с телеканалом «Звезда».
«Слухи о том, что это (специальная военная операция — прим. ред.) серьезно ударило по военно-техническому сотрудничеству в целом, не имеют под собой никакой реальной почвы», — заверил он.
Реклама
По словам министра, военно-техническое сотрудничество России с другими странами в прошлом году достигло весомых показателей.
В начале июня Шойгу призвал ускорить поставки военной техники в зону проведения спецоперации. По его словам, российские бойцы успешно разбивают зарубежную «броню» благодаря налаженным поставкам. Министр обороны также заявил, что работу по приемке и подготовке вооружений нужно сократить. Это необходимо, чтобы за короткие сроки поставлять их в подразделения российской армии, которые находятся в зоне спецоперации.
Сергей Шойгу
Оружие
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама