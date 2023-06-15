Спецоперация 15 июня 2023, 19:30 Шойгу назвал слухами информацию о негативном влиянии СВО на военное сотрудничество Шойгу: спецоперация не повлияла на военно-технические отношения России с другими странами РИА «Новости»

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Информация о том, что спецоперация повлияла на военно-техническое сотрудничество России с другими государствами, не имеет ничего общего с реальностью. Об этом заявил глава Минобороны страны Сергей Шойгу в беседе с телеканалом «Звезда».

«Слухи о том, что это (специальная военная операция — прим. ред.) серьезно ударило по военно-техническому сотрудничеству в целом, не имеют под собой никакой реальной почвы», — заверил он.

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По словам министра, военно-техническое сотрудничество России с другими странами в прошлом году достигло весомых показателей.

В начале июня Шойгу призвал ускорить поставки военной техники в зону проведения спецоперации. По его словам, российские бойцы успешно разбивают зарубежную «броню» благодаря налаженным поставкам. Министр обороны также заявил, что работу по приемке и подготовке вооружений нужно сократить. Это необходимо, чтобы за короткие сроки поставлять их в подразделения российской армии, которые находятся в зоне спецоперации.