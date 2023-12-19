Спецоперация 19 декабря 2023, 14:51 Шойгу назвал приоритет российской армии в 2024 году Шойгу назвал продолжение СВО до выполнения задач приоритетом армии в 2024 году РИА «Новости»

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Приоритетной задачей российской армии в 2024 году станет продолжение специальной операции до полного выполнения поставленных задач. Об этом на расширенной коллегии Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

«На следующий год приоритетная задача — продолжение проведение специальной операции до полного выполнения поставленных Верховным Главнокомандующим задач», — сказал он.

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Министр отметил, что среди основных задач также слаживание воинских частей и соединений, а также сосредоточение усилий по подготовке новых подразделений.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что страна не собирается отказываться от выполнения целей в специальной операции.

Глава государства отмечал, что у российской армии есть уникальный опыт ведения современных боевых действий, чего нет ни у одной другой страны в мире. Он призвал использовать его при подготовке новых кадров.