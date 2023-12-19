19 декабря 2023, 14:51
Шойгу назвал приоритет российской армии в 2024 году
Шойгу назвал продолжение СВО до выполнения задач приоритетом армии в 2024 году
Приоритетной задачей российской армии в 2024 году станет продолжение специальной операции до полного выполнения поставленных задач. Об этом на расширенной коллегии Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
«На следующий год приоритетная задача — продолжение проведение специальной операции до полного выполнения поставленных Верховным Главнокомандующим задач», — сказал он.
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Министр отметил, что среди основных задач также слаживание воинских частей и соединений, а также сосредоточение усилий по подготовке новых подразделений.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что страна не собирается отказываться от выполнения целей в специальной операции.
Глава государства отмечал, что у российской армии есть уникальный опыт ведения современных боевых действий, чего нет ни у одной другой страны в мире. Он призвал использовать его при подготовке новых кадров.
Минобороны РФ
Сергей Шойгу
Специальная военная операция РФ на Украине
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