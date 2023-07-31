Важное 31 июля 2023, 13:13 Шойгу назвал потери ВСУ за прошедший месяц Шойгу: ВСУ потеряли более 20,8 тысячи военнослужащих за прошедший месяц Ministry of Defense of Ukraine

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Вооруженные силы Украины лишились свыше 20,8 тысячи военнослужащих за минувший месяц. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

«За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили <…>, если говорить точно, то 20 824 человека», — отметил министр.

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Кроме того, ВСУ лишились 2227 единиц различного вооружения, сообщил Шойгу. Украинская армия потеряла 10 немецких танков Leopard, 11 американских боевых машин пехоты Bradley и 40 американских артиллерийских систем М777, перечислил глава Минобороны.

Также за прошедший месяц ВС России уничтожили 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши, поставленных Украине.

Западное вооружение, получаемое ВСУ от Запада, не приводит к успехам на поле боя, обратил внимание Шойгу. Поставки техники Украине лишь затягивают конфликт.

Глава Минобороны сообщил, что в ходе боев 26 и 27 июля российские военнослужащие уничтожили 31 танк украинских боевиков в Запорожской области. Среди них оказались три немецких Leopard.