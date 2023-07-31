31 июля 2023, 13:13
Шойгу назвал потери ВСУ за прошедший месяц
Шойгу: ВСУ потеряли более 20,8 тысячи военнослужащих за прошедший месяц
Вооруженные силы Украины лишились свыше 20,8 тысячи военнослужащих за минувший месяц. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
«За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили <…>, если говорить точно, то 20 824 человека», — отметил министр.
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Кроме того, ВСУ лишились 2227 единиц различного вооружения, сообщил Шойгу. Украинская армия потеряла 10 немецких танков Leopard, 11 американских боевых машин пехоты Bradley и 40 американских артиллерийских систем М777, перечислил глава Минобороны.
Также за прошедший месяц ВС России уничтожили 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши, поставленных Украине.
Западное вооружение, получаемое ВСУ от Запада, не приводит к успехам на поле боя, обратил внимание Шойгу. Поставки техники Украине лишь затягивают конфликт.
Глава Минобороны сообщил, что в ходе боев 26 и 27 июля российские военнослужащие уничтожили 31 танк украинских боевиков в Запорожской области. Среди них оказались три немецких Leopard.
Минобороны РФ
Сергей Шойгу
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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