Важное 21 ноября 2023, 14:04 Шойгу назвал потери ВСУ с начала ноября Шойгу: с начала ноября ВСУ потеряли более 13,7 тысячи человек РИА «Новости»

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С начала ноября ВСУ потеряли свыше 13,7 тысячи человек и около 1,8 тысячи единиц различного вооружения и военной техники. Такие данные озвучил на коллегии Минобороны глава министерства Сергей Шойгу.

«Группировки российских войск продолжают успешно вести активную оборону», — подчеркнул он.

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Также Шойгу обратил внимание, что подразделения ВС РФ уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения и постепенно улучшают свое положение.

«Противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее ему продвинуться вперед. Все попытки ВСУ провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчались успехом», — отметил министр.

Глава Минобороны подчеркнул, что благодаря профессионализму российских военнослужащих противник несет колоссальные потери.

«Понимая бессмысленность попыток прорвать нашу оборону, много украинских военнослужащих сдается в плен. <…> Продолжим снижать наступательный потенциал противника на всех направлениях», — указал Шойгу.