21 ноября 2023, 14:04
Шойгу назвал потери ВСУ с начала ноября
Шойгу: с начала ноября ВСУ потеряли более 13,7 тысячи человек
С начала ноября ВСУ потеряли свыше 13,7 тысячи человек и около 1,8 тысячи единиц различного вооружения и военной техники. Такие данные озвучил на коллегии Минобороны глава министерства Сергей Шойгу.
«Группировки российских войск продолжают успешно вести активную оборону», — подчеркнул он.
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Также Шойгу обратил внимание, что подразделения ВС РФ уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения и постепенно улучшают свое положение.
«Противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее ему продвинуться вперед. Все попытки ВСУ провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчались успехом», — отметил министр.
Глава Минобороны подчеркнул, что благодаря профессионализму российских военнослужащих противник несет колоссальные потери.
«Понимая бессмысленность попыток прорвать нашу оборону, много украинских военнослужащих сдается в плен. <…> Продолжим снижать наступательный потенциал противника на всех направлениях», — указал Шойгу.
Минобороны РФ
Сергей Шойгу
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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