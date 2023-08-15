15 августа 2023, 11:10
Шойгу назвал одну из приоритетных гуманитарных задач СВО
Шойгу: освобождение военных из плена — приоритетная гуманитарная задача СВО
Освобождение российских военнослужащих из украинского плена — одна из приоритетных гуманитарных задач спецоперации. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе выступления на Московской конференции по международной безопасности.
«Налажено взаимодействие с Международным комитетом Красного Креста», — отметил Шойгу.
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Он подчеркнул, что представители МККК оказывают существенную поддержку в определении местонахождения попавших в плен, обеспечении их прав, которые предусмотрены нормами международного гуманитарного права.
Эта работа сложна и деликатна, добавил министр обороны, напомнив о недоговороспособности украинских властей.
«Продолжим предпринимать шаги для возвращения наших солдат», — заключил глава Минобороны.
Сергей Шойгу
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
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