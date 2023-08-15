Спецоперация 15 августа 2023, 11:10 Шойгу назвал одну из приоритетных гуманитарных задач СВО Шойгу: освобождение военных из плена — приоритетная гуманитарная задача СВО РИА «Новости»

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Освобождение российских военнослужащих из украинского плена — одна из приоритетных гуманитарных задач спецоперации. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе выступления на Московской конференции по международной безопасности.

«Налажено взаимодействие с Международным комитетом Красного Креста», — отметил Шойгу.

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Он подчеркнул, что представители МККК оказывают существенную поддержку в определении местонахождения попавших в плен, обеспечении их прав, которые предусмотрены нормами международного гуманитарного права.

Эта работа сложна и деликатна, добавил министр обороны, напомнив о недоговороспособности украинских властей.

«Продолжим предпринимать шаги для возвращения наших солдат», — заключил глава Минобороны.