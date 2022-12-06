Важное 06 декабря 2022, 12:42 Шойгу назвал число потерь ВСУ в ноябре Министр обороны РФ Шойгу: потери ВСУ в ноябре превысили 8,3 тысячи человек РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины в течение ноября потеряли свыше 8,3 тысячи человек. Об этом на селекторном совещании Министерства обороны России сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

«Потери соперника составили свыше 8,3 тысячи человек, десять вертолетов, пять самолетов, более 300 боевых бронированных машин и 149 танков», — сказал Шойгу.

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Министр отметил, что ВС РФ нанесли значительный урон технике и живой силе ВСУ на Южно-Донецком и Луганско-Донецком направлениях.

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«Российские военные наносят массированные высокоточным оружием по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и системам военного управления Украины», — добавил Шойгу.

Также глава Минобороны подчеркнул, что ВС РФ делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность Запорожской атомной станции, которая на регулярной основе подвергается обстрелам со стороны националистов.

Ранее появились кадры запуска крылатых ракет «Калибр» по военным целям на Украине.