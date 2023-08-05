Спецоперация 05 августа 2023, 08:29 Шойгу наградил военнослужащих на Краснолиманском направлении в зоне спецоперации Минобороны: Шойгу вручил госнаграды военным на Краснолиманском направлении в зоне СВО

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Министр обороны Сергей Шойгу в зоне спецоперации на Краснолиманском направлении вручил госнаграды и именное оружие военнослужащим из группировки войск «Центр». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

За проявленные самоотверженность и героизм Шойгу вручил военнослужащим госнаграды, ордена «За заслуги перед Отечеством», «Мужества», знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».

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Офицеров, проявивших личное мужество, наградили именным оружием — пистолетами Ярыгина.

«Поздравляю вас с этими наградами, наградами заслуженными. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу. Победы, здоровья, и всем живыми домой!» — глава Минобороны.

После церемонии награждения министр пообщался с военнослужащими и поинтересовался, появились ли в зоне ответственности группировки танки Leopard. Командующий группировкой Андрей Мордвичев ответил, что танки Leopard так и не дошли до линии боевого соприкосновения.

«Нет еще, не везет нам, товарищ Министр обороны», — пошутил он.

Шойгу в ответ заметил, что российские бойцы легко справляются с этими боевыми машинами немецкого производства.

«Наши ребята их там крепко бьют, так что может до вас и не доедут еще», — добавил министр.