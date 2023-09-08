08 сентября 2023, 17:21
Шойгу наградил участников СВО звездами Героев России
Минобороны РФ: Шойгу вручил государственные награды участникам СВО
Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил звезды Героев России военнослужащим, совершившим подвиги в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в ведомстве.
Почетного звания удостоены командир огнеметной роты войск радиационной, химической и биологической защиты Владислав Журавлев, командир мотострелковой бригады Сергей Наймушин и командир мотострелкового взвода Алексей Кривуля. Эти люди проявили героизм и мужество при выполнении задач СВО, отметили в Минобороны.
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«Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу», — сказал Шойгу.
В начале августа глава ведомства вручил госнаграды и именное оружие военнослужащим из группировки войск «Центр». Мероприятие прошло в зоне спецоперации на Краснолиманском направлении.
Награды
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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