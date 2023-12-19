19 декабря 2023, 14:29
Шойгу констатировал провал «широкомасштабного контрнаступа» ВСУ
Шойгу: контранступление окончилось для ВСУ колоссальными потерями
Широкомасштабное контранступление обернулось для Вооруженных сил Украины колоссальными потерями. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллеги оборонного ведомства.
«Украина потеряла в рамках контрнаступления 159 000 человек убитыми и ранеными», — подчеркнул он.
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Всего с начала специальной военной операции ВСУ потеряли свыше 383 тысяч убитыми и ранеными. В общей сложности украинские подразделения лишились 14 тысяч танков и боевых машин пехоты, 553 самолетов, 259 вертолетов, более восьми тысяч оружий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.
С начала спецоперации российские бойцы 83 тысячи квадратных километров территорий. По словам Шойгу, это в пять раз превышает площадь Донецкой и Луганской народных республик до СВО. Министр обороны назвал отечественную армию самой подготовленной и боеспособной во всем мире.
Минобороны РФ
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Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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