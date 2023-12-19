Спецоперация 19 декабря 2023, 14:29 Шойгу констатировал провал «широкомасштабного контрнаступа» ВСУ Шойгу: контранступление окончилось для ВСУ колоссальными потерями РИА «Новости»

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Широкомасштабное контранступление обернулось для Вооруженных сил Украины колоссальными потерями. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллеги оборонного ведомства.

«Украина потеряла в рамках контрнаступления 159 000 человек убитыми и ранеными», — подчеркнул он.

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Всего с начала специальной военной операции ВСУ потеряли свыше 383 тысяч убитыми и ранеными. В общей сложности украинские подразделения лишились 14 тысяч танков и боевых машин пехоты, 553 самолетов, 259 вертолетов, более восьми тысяч оружий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

С начала спецоперации российские бойцы 83 тысячи квадратных километров территорий. По словам Шойгу, это в пять раз превышает площадь Донецкой и Луганской народных республик до СВО. Министр обороны назвал отечественную армию самой подготовленной и боеспособной во всем мире.