05 августа 2023, 09:02
Шойгу и Мантуров провели совещание по гособоронзаказу
Шойгу и Мантуров провели совещание в штабе Объединенной группировки российских войск
Министр обороны Сергей Шойгу и вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров и провели совещание по гособоронзаказу в штабе Объединенной группировки российских войск. Об этом сообщили в Минобороны.
«Провели совещание с руководством Минобороны и Минпромторга России, а также представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса», — указали в ведомстве.
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В совещании также принял участие начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.
Ранее в Минобороны сообщили о церемонии награждения военных, которую провел Шойгу в зоне спецоперации на Краснолиманском направлении. Он вручил госнаграды и именное оружие военнослужащим из группировки войск «Центр».
«Поздравляю вас с этими наградами, наградами заслуженными. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу. Победы, здоровья, и всем живыми домой!» — подчеркнул Шойгу.
Минобороны РФ
Сергей Шойгу
Специальная военная операция РФ на Украине
Денис Мантуров
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