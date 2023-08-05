Спецоперация 05 августа 2023, 09:02 Шойгу и Мантуров провели совещание по гособоронзаказу Шойгу и Мантуров провели совещание в штабе Объединенной группировки российских войск

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Министр обороны Сергей Шойгу и вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров и провели совещание по гособоронзаказу в штабе Объединенной группировки российских войск. Об этом сообщили в Минобороны.

«Провели совещание с руководством Минобороны и Минпромторга России, а также представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса», — указали в ведомстве.

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В совещании также принял участие начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

Ранее в Минобороны сообщили о церемонии награждения военных, которую провел Шойгу в зоне спецоперации на Краснолиманском направлении. Он вручил госнаграды и именное оружие военнослужащим из группировки войск «Центр».

«Поздравляю вас с этими наградами, наградами заслуженными. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу. Победы, здоровья, и всем живыми домой!» — подчеркнул Шойгу.