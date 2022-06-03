Шойгу и Кадыров обсудили спецоперацию на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу. Они обсудили вопросы проведения спецоперации на Украине и улучшения тактики наступательных действий, написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Чеченский лидер в четверг прибыл с рабочим визитом в Москву и провел «очень плодотворную» встречу с Шойгу. Кадыров рассказал, что предметно обсудил с главой Минобороны РФ вопросы проведения специальной операции.

«Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темп», — сообщил Кадыров.

Источник фото: Telegram-канал Рамзана Кадырова

Шойгу также передал слова благодарности чеченским бойцам за их вклад в борьбу с бандеровцами, добавил Кадыров. Глава Чечни, в свою очередь, поблагодарил Шойгу за высокую оценку работы подразделений, а также за всестороннюю поддержку со стороны Минобороны с первых дней СВО.

В ходе визита в Москву Кадыров также встретился с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно. Глава Чечни обсудил с ним вопросы социально-экономического развития республики, писала «Газета.ru».