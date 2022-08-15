Шойгу и Гутерриш обсудили обстрел СИЗО в Еленовке

Вопрос безопасной работы Запорожской АЭС, а также работу миссии по установлению фактов в следственном изоляторе Еленовки обсудили в ходе переговоров по телефону министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства.

В ходе беседы стороны также обсудили предложения ООН по упрощению экспорта российских продуктов питания и удобрений.

Запорожская атомная электростанция на протяжении нескольких недель находится под постоянным обстрелом со стороны украинских войск. Боевики используют для ударов тяжелую артиллерию и системы залпового огня.

Большую часть снарядов перехватывают системы противовоздушной обороны. Но некоторые боеприпасы поражают объекты инфраструктуры в непосредственной близости от хранилища ядерных отходов.

На минувшей неделе тема обстрелов Запорожской АЭС стала темой внеочередного заседания Совета Безопасности ООН. Постоянный представитель России при организации Василий Небензя подчеркнул, что вывод российских войск с территории станции может привести к серьезным провокациям со стороны Киева. Постпред добавил, что своим поведением украинские военные ставят мир на грань ядерной катастрофы.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянова подчеркнул, что Украина должна дать гарантии безопасности для участников миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на время их визита на станцию.