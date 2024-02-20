20 февраля 2024, 20:22
Шойгу доложил Путину о бегстве бойцов ВСУ из Авдеевки
Шойгу: уходя из Авдеевки, ВСУ бросали оружие и раненых военных
Украинские военные во время отхода из Авдеевки бросили большое число раненых сослуживцев, заявил во вторник на встрече с Владимиром Путиным Сергей Шойгу. Об этом сообщила пресс-служба президента России.
Кроме того, по словам министра, на поле боя было оставлено много военной техники, а также заминированы целые районы.
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«Противник, уходя, оставлял много пленных, много раненых. Брошено много оружия, очень много труб ПЗРК. Большая работа идет по разминированию <…> выход был действительно хаотичным, специально заминированных объектов нет», — подчеркнул Шойгу.
Во время встречи Путин поздравил Шойгу и всех военных со взятием Авдеевки. Он призвал развивать успех и указал на необходимость хорошей подготовки для этого.
Военные
Владимир Путин
Специальная военная операция РФ на Украине
Авдеевка
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