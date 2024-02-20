Спецоперация 20 февраля 2024, 20:22 Шойгу доложил Путину о бегстве бойцов ВСУ из Авдеевки Шойгу: уходя из Авдеевки, ВСУ бросали оружие и раненых военных РИА «Новости»

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Украинские военные во время отхода из Авдеевки бросили большое число раненых сослуживцев, заявил во вторник на встрече с Владимиром Путиным Сергей Шойгу. Об этом сообщила пресс-служба президента России.

Кроме того, по словам министра, на поле боя было оставлено много военной техники, а также заминированы целые районы.

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«Противник, уходя, оставлял много пленных, много раненых. Брошено много оружия, очень много труб ПЗРК. Большая работа идет по разминированию <…> выход был действительно хаотичным, специально заминированных объектов нет», — подчеркнул Шойгу.

Во время встречи Путин поздравил Шойгу и всех военных со взятием Авдеевки. Он призвал развивать успех и указал на необходимость хорошей подготовки для этого.