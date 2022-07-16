Шойгу дал указание нарастить действия ВС на всех направлениях

Министр обороны Сергей Шойгу дал указание наращивать действия Вооруженных сил России на всех направлениях, чтобы исключить массированные удары со стороны Украины по гражданской инфраструктуре и людям в Донбассе и других регионах. Об этом информировало Минобороны.

«Глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов», — говорится в сообщении.

Шойгу дал поручение во время инспектирования российских группировок войск «Юг» и «Центр», выполняющих задачи спецоперации на Украине. Министр заслушал доклады командующих группировками и других командиров о текущей обстановке, характере действий противника и ходе выполнения боевых задач.