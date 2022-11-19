Эксклюзив 19 ноября 2022, 16:18 «Шли по минным полям». Глава общественной организации — о доставке гумпомощи на фронт Глава общественной организации Карагодин рассказал об опасностях доставки гумпомощи бойцам

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Общественники, которые в конвоях отправляют гуманитарную помощь бойцам на передовую, постоянно рискуют жизнью. Исполняющий обязанности председателя центрального совета международной общественной организации «Союз десантников» Александр Карагодин рассказал «360», как гумконвой попал на минное поле и чудом уцелел.

«В первый раз гумпомощь туда увезли 5 марта. С тех пор каждые две-три недели объявляем сбор, раскидываем по инициативным группам, собираем от людей помощь и везем на передовую бойцам. Передаем из рук в руки», — сообщил Карагодин.

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Последняя на данный момент их поездка была под Павловск, где стоит 155-я бригада морской пехоты. Не обошлось без приключений, которые могли закончиться трагически.

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«Должны были уйти через Волноваху, но по навигатору <…> ушли через Ольгинку и попали на линию фронта. Увидели разрушенный мост, сдали назад — объезжать, вышли, а оказалось, что — на минное поле. Шли по нему», — вспомнил собеседник канала.

Сзади слышались звуки прилетов. Волонтеры увидели вдалеке минометную установку АГС-17, из которой велся обстрел.

«Когда ребята нас встретили на блокпосту и спросили, где мы шли, то сказали: да вы счастливчики, вы по линии фронта, по минным полям шли. Но откуда мы знали?» — отметил Карагодин.

Общественники понимают, что рискуют, подытожил он. Однако их это не останавливает.