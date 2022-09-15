Школы в приграничных районах Белгородской области перевели на дистанционное обучение | 360°

Спецоперация 15 сентября 2022, 08:25 Поделиться Telegram

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Viber Школы в приграничных районах Белгородской области перевели на дистанционное обучение Губернатор Белгородской области Гладков: школы в приграничных районах ушли на удаленку РИА «Новости»

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утвердил перевод на дистанционное обучение школ в 15-километровой приграничной зоне с Украиной. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Решением заседания антитеррористической комиссии в Валуйском городском округе переводим школы на дистанционное обучение в 15-километровой зоне вдоль границы», — сообщил глава региона.

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Детские сады также закрылись, в них продолжат работу только дежурные группы.

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«В Шебекинском городском округе, в 10-километровой зоне, кроме города Шебекино, тоже переводим школы на дистанционное обучение. В детских садах организуем работу дежурных групп», — добавил он.

Гладков выразил надежду, что родители, учителя и воспитатели с пониманием отнесутся к необходимой мере.

Накануне при обстреле села Шелаево Белгородской области пострадали два местных жителя. Также ранее украинские националисты атаковали Логачевку, погибла женщина.

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