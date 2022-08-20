Школы приграничных районов Курской области переведут на дистанционку

Онлайн-обучение начнется в 13 школах Курской области на границе с Украиной. Глава региона Роман Старовойт объяснил в своем Telegram-канале, что такое решение приняли для безопасности учеников.

На дистанционный формат работы перейдут две школы в Беловском районе, три образовательных учреждения в Глушковском районе, четыре школы в Кореневском, четыре в Суджанском. Еще несколько школ временно перенесут занятия в другие здания.

«В Теткинской школе-интернате вводится комбинированное обучение — 12 детей будут обучаться дистанционно, еще 34 человека временно переведут в Пенскую школу-интернат», — написал Старовойт.

В детских садах в приграничных районах в основном будет свободное посещение. Троицкий детсад приостановит работу, а в двух садах Глушковского района появятся дежурные группы.

«Такой режим работы образовательных организаций в приграничных районах планируем сохранить на время действия „желтого“ уровня террористической опасности», — заключил губернатор.

На этой неделе ФСБ России сообщило о подрыве диверсантами шести опор высоковольтных линий электропередачи, идущих от Курской АЭС. Против диверсантов возбудили уголовные дела о теракте. Охрану атомной электростанции усилили, подозреваемых и их сообщников начали искать.