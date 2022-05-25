Школы на освобожденных территориях ДНР вновь начали работать

Свои двери для учеников на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики открыли 80 школ. Там преподают по образовательным стандартам РФ на русском языке. Об этом заявил министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков.

«Уже сегодня работают 80 учреждений общего образования на освобожденных территориях. Они работают по российским образовательным стандартам, занятия ведутся на русском языке. Количество этих учреждений увеличивается», — сообщил ТАСС Кушаков.

По его словам, в республике есть проблемы с учебниками. Власти стараются обеспечить школы хотя бы минимальным количеством учебных книг, которые ДНР предоставила Россия. Министр подчеркнул, что республика ждет новых поставок учебников.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась в середине февраля. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил, что Россия признает суверенитет ЛНР и ДНР. С руководством республик подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Спустя три дня российский лидер объявил, что в ответ на обращение властей Донбасса принял решение начать спецоперацию на Украине.