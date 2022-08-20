Школы Донбасса и Украины перейдут на российские учебные программы за пять лет

Школы Донбасса и подконтрольных РФ территорий Украины полностью перейдут на российские учебные программы в течение пяти лет. Сроки озвучил министр просвещения Сергей Кравцов, слова которого привела пресс-служба ведомства.

Глава Минпросвещения отметил, что интеграция донбасских и украинских школ в образовательную среду с Россией будет постепенной.

«Рассчитываем, что переход на единые учебные программы займет пять лет, в течение которых адаптацию пройдут педагоги, школьники», — сказал Кравцов.

Поддержка образовательного процесса на освобожденных территориях, добавил министр, является одной из приоритетных задач России. Он назвал масштабным вклад в развитие системы образования Донбасса.

«Сегодня школы ремонтируют и снабжают учебниками, художественной литературой, компьютерными классами и спортинвентарем. Педагоги проходят переобучение по российским образовательным стандартам, а дети отдыхают в регионах России», — заметил Кравцов.

В новом учебном году школы Донбасса примут более 160 тысяч детей. Обучением ребят займутся 34 тысячи педагогов. В ДНР и ЛНР откроются 584 образовательных учреждения.