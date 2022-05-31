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    31 мая 2022, 20:14

    Школьница в ДНР показала, что подарили ко Дню защиты детей волонтеры «Доброго дела»

    Школьникам в ДНР в рамках акции «Доброе дело» привезли подарки ко Дню защиты детей

    Александр Блинов, Виктория Комогорцева

    Жителям ДНР доставили очередную партию гуманитарной помощи из Подмосковья, собранную в рамках акции «Доброе дело». Приготовили подарки для школьников — в преддверии Дня защиты детей, который отмечается 1 июня. Ученица шестого класса Рита показала корреспонденту «360», что ей подарили.

    Завтра День защиты детей, а еще начинается лето. Школьников ждут три месяца каникул.

    Рита уже начала готовиться к новому учебному году. Сегодня в Ближнюю Макеевку прибыла новая партия гумпомощи из Подмосковья. Все самое нужное — и для взрослых, и для детей.

    «Мне подарили вот такой классный дневник. Тетрадки — в линию, в косую линию», — показала Рита.

    Любимые предметы Риты — физкультура и рисование. Как раз подарили цветные карандаши. И альбом для рисования. Девочка сказала, что первым рисунком станет портрет мамы.

    Еще подарили книжку «Сивка-Бурка». Но Рита призналась, что не очень любит сказки, для нее интереснее книги о природе.

    «У меня есть такая большая книга, энциклопедия, и я ее очень люблю читать. У меня даже дедушка любит ее читать», — сказала Рита.

    Гуманитарную помощь в Донбасс доставили в рамках акции «Доброе дело», которую поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жителям ДНР привезли продуктовые и хозяйственные наборы, канцелярские принадлежности, детское питание и игрушки.