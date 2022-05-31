Школьница в ДНР показала, что подарили ко Дню защиты детей волонтеры «Доброго дела»

Жителям ДНР доставили очередную партию гуманитарной помощи из Подмосковья, собранную в рамках акции «Доброе дело». Приготовили подарки для школьников — в преддверии Дня защиты детей, который отмечается 1 июня. Ученица шестого класса Рита показала корреспонденту «360», что ей подарили.

Завтра День защиты детей, а еще начинается лето. Школьников ждут три месяца каникул.

Рита уже начала готовиться к новому учебному году. Сегодня в Ближнюю Макеевку прибыла новая партия гумпомощи из Подмосковья. Все самое нужное — и для взрослых, и для детей.

«Мне подарили вот такой классный дневник. Тетрадки — в линию, в косую линию», — показала Рита.

Любимые предметы Риты — физкультура и рисование. Как раз подарили цветные карандаши. И альбом для рисования. Девочка сказала, что первым рисунком станет портрет мамы.

Еще подарили книжку «Сивка-Бурка». Но Рита призналась, что не очень любит сказки, для нее интереснее книги о природе.

«У меня есть такая большая книга, энциклопедия, и я ее очень люблю читать. У меня даже дедушка любит ее читать», — сказала Рита.

Гуманитарную помощь в Донбасс доставили в рамках акции «Доброе дело», которую поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жителям ДНР привезли продуктовые и хозяйственные наборы, канцелярские принадлежности, детское питание и игрушки.