Школьники передали письма и посылки участникам спецоперации | 360°

Спецоперация 04 ноября 2022, 01:03 Школьники передали письма и посылки участникам спецоперации Школьники передали письма и посылки российским военным в зоне СВО РИА "Новости"

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Участники Российского движения детей и молодежи (РДДМ) передали военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации на Украине, шевроны, термобелье и спальники. Посылки доставит телеведущая Юлия Барановская, сообщило РИА «Новости».

«Хочу сказать огромное спасибо за те важные, полезные и добрые дела, которые вы совершаете вместе с Народным фронтом» — заявила Барановская.

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Доставку посылок обеспечивает центральный штаб ОНФ. В этой партии военные ВС РФ получат оригинальные шевроны, созданные по рисункам детей. Кроме того, была организована акция «Добрые письма». Школьники отправили военным свои послания с теплыми пожеланиями.

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В России также действует программа «Мы рядом» для студентов среднего профессионального образования. Учащиеся активно помогают в производстве термобелья.

Мобилизованным россиянам и тем, кто служит в рядах ВС РФ по контракту единовременно выплатят 195 тысяч рублей. Такой указ подписал ранее глава государства Владимир Путин.