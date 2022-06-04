Школьник из Рубежного успел до эвакуации написать в личном дневнике о преступлениях ВСУ

Школьник из Рубежного в ЛНР вел дневник, пока город подвергался обстрелам ВСУ. Его мать помогала раненым в подвале их дома.

Мальчика зовут Паша, ему 14 лет. Он хорошо запомнил обстрелы, взрывы. По его словам, один украинский БТР стоял в городе, направив дуло на жилой дом, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Вместе со своей матерью Паша перебрался в подвал, когда в квартире было оставаться очень опасно. Там прятались и другие люди. Среди них были пострадавшие. Мать Паши по специальности медсестра. Она пыталась оказывать помощь, которая была возможна в таких условиях.

«К нам попала женщина — в дом два снаряда попало. Женщина была с оторванными ногами и умерла у меня на руках», — рассказала мама школьника.

Паша добавил, что в подвале было очень холодно, но теплые вещи старались отдавать пожилым людям и детям.

«Да, обычно мама давала на ночь свою куртку, шарф давала, потом она засыпала, все равно отдавал ей вещи. Ну, пыталась меня как-то согреть», — поделился он.

Из подвала они выбрались, когда город был освобожден. Военнослужащие Народной милиции ЛНР эвакуировали Пашу, его маму и других жителей в Луганск. Сейчас они находятся там в общежитии местного колледжа. В здании разместили 115 человек из Рубежного, Лисичанска и Северодонецка.

Паша рассказал, что в будущем хочет поступить в кадетское училище. Пока еще одну небольшую мечту подростка уже помогли исполнить. Корреспонденты «Известий» подарили ему новый велосипед. Старый остался в Рубежном.